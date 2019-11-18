Jandarmanın yakaladığı 3 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı

Kastamonu, Trabzon ve Sinop'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu merkez, Küre ve Taşköprü ilçelerinde taş ocakları ve inşaat şantiyelerinden hırsızlık olaylarıyla ilgili Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, daha önce hırsızlık yapılan yerlerde çalıştığı belirlenen üç kişinin Trabzon'dan kiraladıkları bir araçla Trabzon, Sinop ve Kastamonu'da enerji ve nakil kablosu hırsızlıkları yaptıkları bilgisine ulaştı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri takip sonucu A.K, M.C. ve M.K.A'yı Sinop'un Ayancık ilçesinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve M.K.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin 3 şantiyeden çaldığı iddia edilen bin 55 kilogram bakırı 28 bin 485 liraya hurdacılara sattığı öne sürüldü.