Jandarmanın yaralı bulduğu karacaya tedavi - Son Dakika

Jandarmanın yaralı bulduğu karacaya tedavi

08.12.2020 15:39
Jandarmanın yaralı bulduğu karacaya tedavi, System.String[]

SAMSUN'da sokak köpeklerinin saldırdığı yaralı karaca, jandarma ekibi tarafından veterinere götürüldü.

SAMSUN'da sokak köpeklerinin saldırdığı yaralı karaca, jandarma ekibi tarafından veterinere götürüldü.

Çarşamba ilçesi Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Bayramli Mahallesi'nde Çevre Koruma Timi ile birlikte yürütülen devriye çalışması sırasında sokak köpeklerinin saldırdığı yaralı karaca bulundu. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla yaralı karaca jandarma aracına alınarak veterinere götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan karacanın, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.


Jandarmanın yaralı bulduğu karacaya tedavi
Jandarmanın yaralı bulduğu karacaya tedavi
Jandarmanın yaralı bulduğu karacaya tedavi

Çarşamba, Jandarma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Jandarmanın yaralı bulduğu karacaya tedavi - Son Dakika


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