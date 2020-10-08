Jandarmanın yaralı bulduğu kaya kartalı tedaviye alındı - Son Dakika

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaralı bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Çaltıkoru köyünde yaralı kaya kartalını gören jandarma ekipleri, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kartalın yapılan kontrollerinde kanadının kırık olduğu tespit edildi.

Veteriner hekim Faysal Cindioğlu, kartalı zamanında kliniğe ulaştıran jandarma personeline teşekkür etti.

Kuşun kanadını sardıklarını ve beslediklerini belirten Cindioğlu, tamamen iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakacaklarını aktardı.