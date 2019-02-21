Jandarmanın Yaralı Bulduğu Peçeli Baykuşa Tedavi
50 dakika önce
ADAPAZARI'nda devriye görevinde bulunan jandarma asayiş timi, kanadından yaralanan peçeli baykuş buldu.
ADAPAZARI'nda devriye görevinde bulunan jandarma asayiş timi, kanadından yaralanan peçeli baykuş buldu. Tedaviye alınan baykuş sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacak. Adapazarı
İlçe Jandarma
Asayiş Timleri, devriye görevi sırasında Poyrazlar mevkiinde yere düşen baykuşu gördü. Kanadından yaralanan baykuş alınarak Sakarya
Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yaralı baykuş, veterinerler tarafından tedavi altına alındı. Bir yere çarpması sonucu kanadından yaralandığı belirtilen peçeli baykuşun tedavi sonrası Poyrazlar Tabiat Parkı'nda doğaya salınacağı bildirildi.
- Sakarya
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:34 Kaynak: DHA
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