Son Dakika Haberleri: Jandarmanın yeni Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı
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Jandarmanın yeni Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı

2 saat önce

Jandarma envanterine yeni katılan Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı.

Jandarma envanterine yeni katılan Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, envantere yeni katılan "J-1921 GAZİ" kuyruk numaralı Atak helikopterinin görüntüleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar." ifadesiyle paylaşıldı.
Paylaşımda, "180'inci yıl dönümümüzde, envanterimize bir yenisini daha kattığımız, J-1921 GAZİ kuyruk numaralı Atak helikopterimiz ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Jandarmanın yeni Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:32 Kaynak: AA
Jandarma, Güncel
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