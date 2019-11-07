Jandarmanın yol kontrollerinde uyuşturucu madde ele geçirildi: 6 gözaltı

Isparta'da Jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan çalışmalarda farklı çeşit ve miktarda uyuşturucu ele geçirilen 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.



Isparta İl Jandarma Komutanlığı, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi konusunda çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda İ.Ç. (28), I.K. (22), M.A. (22), K.G. (23), M.B. (31) ve H.D. (37) olmak üzere 6 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda ise 6 gram esrar, 3 gram eroin, 1 adet captagon hap, 1 adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 5 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.



Öte yandan yapılan çalışmalarla ilgili İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yazılı bilgilendirmede, "Isparta İl Jandarma Komutanlığı olarak uyuşturucuyla mücadelede mevcut yasalar çerçevesinde kendisine tevdi edilen görevleri üstün vazife ve görev anlayışıyla yerine getirme azim ve kararlığı içerisinde çalışmaya devam edecektir" denildi. - ISPARTA