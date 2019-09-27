Son Dakika Haberleri: Jandarmanın yol kontrolünde 19 kaçak göçmen yakalandı
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Jandarmanın yol kontrolünde 19 kaçak göçmen yakalandı

58 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan bir minibüste 19 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmanın yol kontrolünde 19 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan bir minibüste 19 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malkara- Süleymanpaşa yolu üzeri Alaybey Mahallesi mevkiinde uygulama yapan jandarma ekibi, bir minibüsü durdurdu. Araçta Pakistan uyruklu 19 göçmen olduğu belirlendi. Yakalanan kaçak göçmenler, karakoldaki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Jandarma, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:17 Kaynak: İHA
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