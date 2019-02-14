Son Dakika Haberleri: Jandarmanın Yol Kontrolünde Keklik Ele Geçirdi

Jandarmanın Yol Kontrolünde Keklik Ele Geçirdi

54 dakika önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol uygulamasında durdurulan otomobil içerisinde 9 adet keklik ele geçirdi.

Jandarmanın Yol Kontrolünde Keklik Ele Geçirdi, System.String[]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol uygulamasında durdurulan otomobil içerisinde 9 adet keklik ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Adıyaman- Şanlıurfa karayolu üzeri Akpınar Jandarma Kontrol noktasında yaptıkları yol uygulamasında durdurulan bir otomobilde keklik ele geçirildi. M.Ş. isimli şahsa ait olduğu öğrenilen kafes içerisindeki 9 adet kekliğe el konuldu.

El konulan keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:40 Kaynak: İHA

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa
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