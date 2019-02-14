Jandarmanın Yol Kontrolünde Keklik Ele Geçirdi
54 dakika önce
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol uygulamasında durdurulan otomobil içerisinde 9 adet keklik ele geçirdi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerinin yol uygulamasında durdurulan otomobil içerisinde 9 adet keklik ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Adıyaman- Şanlıurfa
karayolu üzeri Akpınar
Jandarma Kontrol noktasında yaptıkları yol uygulamasında durdurulan bir otomobilde keklik ele geçirildi. M.Ş. isimli şahsa ait olduğu öğrenilen kafes içerisindeki 9 adet kekliğe el konuldu.
El konulan keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:40 Kaynak: İHA
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