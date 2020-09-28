Jandarmanın yol kontrolünde tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde tarihi eser aramalarında kullanılan dedektörler ve sikkeler geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taraklı- Göynük kara yolu Mahdumlar Mahallesi'nde yol kontrolü yaptı. Şüphe üzerine durdurulan 54 HP 610 plakalı otomobilde arama yapan ekipler 1 adet demir kurşun kalıbı, 6 adet tarihi sikke olduğu değerlendirilen para, 3 adet el dedektörü, 4 adet siyah renkte 79 santimetre boyunda plastik arama boruları ele geçirdi. Araçta bulunan S.G. ve T.D. gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü.

2 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.