Jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama - Son Dakika

Jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

7 saat önce

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama, System.String[]

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol kontrolü sırasında durdurdukları bir araçta M.A.Ç. (38) ve H.Ö. (19) isimli şahıslarla birlikte 17 gram eroin maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, jandarma ekiplerince konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki gerekli işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ISPARTA

Jandarma, Eğirdir, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:11 Kaynak: İHA
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