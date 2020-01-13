Jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi

6 saat önce

Isparta'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolü uygulamasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi, System.String[]

Isparta'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolü uygulamasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eğirdir ve Gönen ilçelerindeki sorumluluk alanlarında yapılan yol kontrolleri ve aram faaliyetleri sırasında şüphe üzerine durdurulan araç içinde 20 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Jandarma ekipleri, olayla ilgili V.S. (28), H.A. (28) ve O.G. (28) isimli 3 kişiyi gözaltına alırken, ekiplerce şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA

Jandarma, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:31 Kaynak: İHA
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