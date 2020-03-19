Jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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Jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi
7 saat önce
Ordu'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde bir araçta ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde bir araçta ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Perşembe ilçesindeki sorumluluk alanlarında yapılan yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında, şüphe üzerine durdurulan iki araçta 111 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:44 Kaynak: AA
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