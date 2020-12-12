Son dakika! Jandarmanın zırhlı araç sürücü adaylarına zorlu eğitim - Son Dakika

Jandarmanın başta terörle mücadele olmak üzere asayiş ve emniyetin sağlanmasında vazgeçilmez unsuru olan taktik tekerlekli zırhlı asayiş araçlarının sürücü adayları, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ulaştırma Eğitim Merkezi'ndeki zorlu parkurlarda eğitim alıyor.

Söğüt'teki merkezde, ileri teknikler kullanılarak gelişmiş parkurlarda eğitim verilen jandarma personeli, alanında uzman görevliler tarafından karşılaşabilecekleri her türlü olumsuzluklara karşı bilgilendiriliyor.

Merkeze gönderilen zırhlı araç sürücü adayları, öncelikle psikoteknik test merkezinde bazı sınavlardan geçirilerek başarı sağlamaları sonrasında binek araçlarla ilk eğitimlerine başlıyorlar.

Teorik bilginin yanı sıra hazırlanan zorlu parkurlarda engelden kaçma, yol güvenliği, doğru viraj tekniği, devrilme-savrulma, engel geçişleri, panik fren ve park manevra eğitiminden geçen personele, araçla hareket halindeyken hedefe ateş etme eğitimleri veriliyor.

Sürücü adayları, almış oldukları eğitimlerde, karşılaşabilecekleri her türlü tehdit ve saldırı ihtimaline karşı ani hareketlerle engelden kaçma çalışmaları ile direksiyon hakimiyeti konusunda ders görüyor.

Çamurlu ve eğimli parkurda manevra kabiliyetleri gelişiyor

Zırhlı araçlarla çamur parkurunda araçların manevra kabiliyetini öğrenen adaylar, dik rampaları aşarak su havuzundan geçiyor. Yüzde 45'e varan eğimlerde yol alan sürücü adayları, atış poligonlarında değişik mesafelerden araç üzerindeki silah sistemleriyle hedeflere hareket halinde atışlar yapıyor.

Olumsuz hava şartları ve zorlu arazilerde jandarmaya hız ve güven sağlayan Kobra 1-2, Ejder Yalçın, Vuran, Kirpi 1-2 ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sürücüleri, her türlü arazi şartlarına uygun birçok parkurda yüksek koruma ve hareket kabiliyeti bulunan araçların bütün özelliklerini öğrenerek birliğine dönüyor.

"Bu merkez Türkiye'de tek"

Eğitim Merkez Komutanı Albay Mehmet Baykal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de alanında tek olan merkezde, zırhlı araç sürüş ve atış eğitimi verildiğini söyledi.

Uzman eğiticilerce sürücü adaylarının bazı test ve sınavlardan sonra uygulamalı eğitimlere alındığını aktaran Baykal, "Jandarma Genel Komutanlığının envanterinde bulunan taktik tekerlekli zırhlı asayiş araçlarının eğitimi merkezimizde verilmektedir. Eğitimlerimiz birliklerimizin ihtiyacı ve Jandarma Genel Komutanlığının planlamalarına uygun olarak her bir araç için ayrı ayrı sürdürülmektedir." diye konuştu.

Her sürücünün özenle yetiştirildiğini vurgulayan Baykal, "Sürücülerimiz burada eğitimlerini tamamladıktan sonra başta terörle mücadelede olmak üzere emniyet ve asayişin temini için araçların konuşlu olduğu yerlerde görev yapıyor." dedi.

Albay Baykal, ihale çalışmalarında sona gelinen "Bütünleşik Simülasyon Sistemleri ve Güvenli Defansif Sürüş Eğitim Parkuru" projelerinin tamamlanmasının ardından merkezin, ileri teknik ve teknolojileri kullanan akredite edilmiş uluslararası bir sürüş eğitimi merkezi olacağını dile getirdi.

"Sürücü adayları off-road yeteneklerini uygulamalı olarak görüyor"

Merkezin Öğretim Başkanı Jandarma İkmal Yüzbaşı Tahsin Ünlü de burada güvenli ve defansif sürüş tekniklerinin uygulandığını aktararak, "Binek araç eğitimi sonrasında arkadaşlarımız zırhlı araçların taktik özelliklerini öğrenmek üzere off-road eğitimlerini alıyorlar." diye konuştu.

İdari Taktik Tekerlekli Araç Grup Başkanı Üsteğmen Fatih Apaydın ise "Sürücü adayları parkurlarda araçların kabiliyetini ve off-road yeteneklerini uygulamalı olarak görüyor. Buradaki eğitimlerde, adayların, araçların diferansiyel kilit kullanma teknikleri, gaz ve fren modülasyonu tekniklerini öğrenmelerini amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.