Son Dakika Haberleri: Jandarmaya 6 siha teslim edildi
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Jandarmaya 6 siha teslim edildi

1 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 adet SİHA'nın teslim edildiğini açıkladı.

Jandarmaya 6 siha teslim edildi, System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 adet SİHA'nın teslim edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 adet Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) teslim ettiklerini açıkladı. Demir, şimdiye kadar 100'den fazla yerli İHA ve SİHA'yı güvenlik güçlerinin envanterine katmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.


İsmail Demir, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:50 Kaynak: DHA
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