Jandarmaya 6 siha teslim edildi
1 saat önce
CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 adet SİHA'nın teslim edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:50 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
, Jandarma
Genel Komutanlığı'na 6 adet SİHA'nın teslim edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 adet Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı
(SİHA) teslim ettiklerini açıkladı. Demir, şimdiye kadar 100'den fazla yerli İHA ve SİHA'yı güvenlik güçlerinin envanterine katmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.
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