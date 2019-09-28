Jandarmaya 6 siha teslim edildi
52 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 adet SİHA'nın teslim edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:03 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 adet SİHA'nın teslim edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 adet Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) teslim ettiklerini açıkladı. Demir, şimdiye kadar 100'den fazla yerli İHA ve SİHA'yı güvenlik güçlerinin envanterine katmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.
ANKARA,
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