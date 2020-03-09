Jandarmaya "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Yönelik" eğitimler verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmaya 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Yönelik' eğitimler verdi - Son Dakika

Jandarmaya "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Yönelik" eğitimler verdi

6 saat önce

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Yönelik" alınacak tedbirler kapsamında personellere yönelik eğitimler verildi.

Jandarmaya

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Yönelik" alınacak tedbirler kapsamında personellere yönelik eğitimler verildi.


Komutanlığa bağlı birliklerinde görev yapan personele yönelik olarak Şubat ayı içerisinde yapılan eğitim faaliyetlerine ilişkin açıklamada, "27 lider personele "Aile İçi Şiddetle Mücadelede Yasal Çerçeve", "Aile İçi Şiddet Olaylarına Müdahale", 'Etkili iletişim" ve "Savunuculuk" konularını kapsayan 'Eğitici Eğitimi' verildi. 96 personele karşılaşılan aile içi ve kadına yönelik şiddet vakalarına etkin müdahalenin sağlanabilmesi maksadıyla 'Aile içi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi' verildi. 39 personele Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordineli olarak 'Mağdura Yaklaşım ve Görüşme Teknikleri Eğitimi' olmak üzere toplam da 162 personele eğitim verilmiştir. Ayrıca 2 personelimiz ise, Avrupa Birliği ile koordineli olarak yürütülen 'Kadın ve Çocuk Kısım Amirliklerinin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi' kapsamında, Litvanyalı uzmanların katılımı ile gerçekleştirilecek olan eğitime katılmak üzere Ankara iline gönderilmiştir. Jandarma olarak aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet ile etkin mücadeleye devam etmekle beraber vatandaşın yanında, yakınında yardımında prensibiyle özverili çalışmalarına devam edecektir." denildi. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti
Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı'na 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel uçağına binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı

Son Dakika Haberleri
16:52 Kayıp olarak aranırken toprağa gömülü cesedi bulundu: 5 gözaltı
16:52 Girişimci olmaktan asla çekinmeyin
16:52 Gaziantep'te bir şüpheli çaldığı kabloları taşırken yakalandı
16:51 Cenk Eren'den muhteşem performans
16:51 Denizli'de anne ve babalar psikoloji sohbet etkinliği

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 16:56:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmaya "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Yönelik" eğitimler verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]