Jandarmaya ait askeri kamyonlar depremzedelerin eşyasını taşıyacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmaya ait askeri kamyonlar depremzedelerin eşyasını taşıyacak - Son Dakika

Jandarmaya ait askeri kamyonlar depremzedelerin eşyasını taşıyacak

6 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığına ait askeri kamyonlar, depremzedelerin eşyasının taşınması amacıyla kullanılacak.

Jandarma Genel Komutanlığına ait askeri kamyonlar, depremzedelerin eşyasının taşınması amacıyla kullanılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Depremin ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, kurtarma çalışmalarında çok sayıda kişiyi sağ olarak enkaz altından çıkardı. Bölgede güvenliği de sağlayan ekipler, yardım dağıtımı ve çadır kurmanın yanı sıra ihtiyaç duyulan her anda depremzedelerin yanında oldu.

Jandarma, bu kez de eşyasını taşımak için araç bulmakta zorlanan ağır hasarlı ev sahiplerinin nakliye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla filosundaki "Unimog" tipi askeri kamyonları Elazığ'a gönderdi.

Ankara'dan kente getirilen araçlar, depremzedelerin eşyasının taşınmasında kullanılacak.

Ayrıca, Jandarma Lojistik Komutanlığından "Unimog" tipi askeri kamyonların yanı sıra nakliye için başka kamyonların da gönderileceği öğrenildi.

Jandarmaya ait askeri kamyonlar depremzedelerin eşyasını taşıyacak

Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:45 Kaynak: AA
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