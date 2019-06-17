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Jandarmaya anlamlı hediye

44 dakika önce

Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi müdür ve öğretmenleri, Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek öğrenciler tarafından yağlı boya ile hazırlanan Atatürk portresini İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Başçavuş İsmail Deniz'e hediye ettiler.

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Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi müdür ve öğretmenleri, Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek öğrenciler tarafından yağlı boya ile hazırlanan Atatürk portresini İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Başçavuş İsmail Deniz'e hediye ettiler.

Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle, Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi Müdürü Adem Yılmaz ve bir grup öğretmen, Görsel Sanatlar Öğretmeni İlker Sarı ve öğrenciler tarafından yağlı boya ile hazırlanan Atatürk portresini İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Başçavuş İsmail Deniz'e hediye ettiler.

Jandarma Başçavuş İsmail Deniz de anlamlı hediye için okul müdürü Adem Yılmaz ve beraberindeki öğretmenlere teşekkür ederek, Jandarma Teşkilatının 180. yıldönümü nedeniyle, öğretmen ve öğrencilerin yağlı boya ile hazırladığı Atatürk portresini komutanlık binasının en güzel yerine asacaklarını belirtti.

Yılmaz da hem öğretmenlik mesleğinin hem de jandarma teşkilatında görev yapan rütbeli, rütbesiz askerlerin kutsal bir görev ifa ettiğini belirterek jandarma teşkilatı mensuplarına başarılar diledi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:53 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Jandarma
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