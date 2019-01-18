Jandarmaya Ateş Açan Firarinin Etkisiz Hale Getirilmesi

Antalya
'nın Aksu
ilçesinde silahla ateş açarak iki askeri yaralayan Abdullah Özer
'in çıkan çatışmada vurularak etkisiz hale getirilmesiyle ilgili aralarında yaralanan askerlerin de bulunduğu 8 jandarma personeli hakkında dava açıldı.
Olayla ilgili operasyonda yer alan bir binbaşı, bir astsubay ve 6 uzman çavuş hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, askerlerin "meşru savunma ve zorunluluk hali" ile maktulü öldürmüş olabilecekleri ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.
Aksu ilçesinde 7 suçtan aranan Abdullah Özer'in (38), Kayadibi Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, geçen yıl 27 Kasım'da operasyon düzenlemişti. Jandarmayı fark edince ormana kaçan Özer'in ateş açması sonucu uzman çavuşlar İbrahim Güngör
ve Ahmet Kaba
yaralanmış, saldırgan vurularak etkisiz hale getirilmişti.
Olayla ilgili ilk olarak İl Jandarma Komutanlığınca idari tahkikat yapılmış, tahkikat sonunda olayda görevli personelin ihmal ve kusurunun olmadığı yönünde rapor hazırlanmıştı.