Son Dakika Haberleri: Jandarmaya ateş açan uyuşturucu taciri bacağından vurularak yakalandı
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Jandarmaya ateş açan uyuşturucu taciri bacağından vurularak yakalandı

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu taciri olduğu değerlendirilen ve yakalanmamak için jandarmaya ateş açan kişi, bacağından vurularak yakalandı.

Jandarmaya ateş açan uyuşturucu taciri bacağından vurularak yakalandı, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu taciri olduğu değerlendirilen ve yakalanmamak için jandarmaya ateş açan kişi, bacağından vurularak yakalandı.

Motosikletli iki kişinin ilçe merkezinden Örtülü köyüne uyuşturucu madde götüreceği yönünde bilgi alan Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ile Karabulak Karakol Komutanlığı ekipleri, operasyon başlattı.

Bu kapsamda geçiş güzergahında kontrol noktası oluşturan ekipler, 04 D 3777 plakalı motosikletle ilerleyen Savaş ile Adem Taşdemir'i durdurarak arama yapmak istedi.

Ekiplerin, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar, belli bir süre ilerledikten sonra motosikletten inip arazide koşmaya başladı. Kendisini kovalayan jandarma ekiplerine tabancayla ateş açan Adem Taşdemir, sol bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Diğer zanlı Savaş Taşdemir de kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşdemir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Olay yerinde yapılan incelemede ise ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 3 fişek, 1 boş kovan ve 500 gram eroin ele geçirildi.

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:06 Kaynak: AA
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