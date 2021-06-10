Jandarmaya başarı belgesi - Son Dakika

Jandarmaya başarı belgesi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs salgını dolayısıyla yoğun mesaiyle çalışan jandarma personeline, Kaymakam Özgür Pelvan tarafından başarı belgesi verildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs salgını dolayısıyla yoğun mesaiyle çalışan jandarma personeline, Kaymakam Özgür Pelvan tarafından başarı belgesi verildi. Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgını nedeniyle ilçe merkezi ve köylerimizde yoğun mesai ile çalışan İlçe Jandarma Komutanlığı personelini başarı belgesi ile taltif ettik. Ülke geneli yasaklarda ve köy karantinalarında 24 saat esaslı görev yapan Jandarma personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

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