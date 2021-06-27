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Jandarmaya başarı belgesi - Son Dakika

Jandarmaya başarı belgesi

27.06.2021 14:35
Jandarmaya başarı belgesi, System.String[]

Malatya'nın Hekimhan İlçesi Jandarma görevlilerine, çeşitli operasyonlarda yaptıkları başarılardan dolayı plaket verildi.

Malatya'nın Hekimhan İlçesi Jandarma görevlilerine, çeşitli operasyonlarda yaptıkları başarılardan dolayı plaket verildi.

İlçe Kaymakamı Muhammed Öztaş, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Kırmızı ve Jandarma Komutanlığı personellerine üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesi ve plaket verdi.

Jandarma görevlilerine, asayiş ve narkotik gibi çeşitli operasyonlarda yaptıkları başarılardan dolayı plaket verildiği kaydedildi. - MALATYA

Jandarmaya başarı belgesi
Jandarmaya başarı belgesi
Jandarmaya başarı belgesi

Hisarcık, Jandarma, Hekimhan, Malatya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Jandarmaya başarı belgesi - Son Dakika


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