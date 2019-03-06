Jandarmaya Kadın Erkek Eşitliği Semineri

Tokat İl Jandarma Komutanlığı personeline kadın erkek eşitliği, evlilik ve aile hayatı konularında seminer verildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı personeline kadın erkek eşitliği, evlilik ve aile hayatı konularında seminer verildi.



Tokat İl Jandarma Komutanlığında, yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle; Tokat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikologlarından Büşra Kuzucuoğlu ve Sosyolog Merve Özsayar tarafından seminer verildi. Tokat İl Jandarma Komutanlığında görevli personel ile erbaş ve erlere verilen seminerde kadın erkek eşitliği, evlilik ve aile hayatı konuları işlendi. Doğru eşi seçme konusunda belirleyici olan temel unsurlar, eş seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, kişinin doğru eşi seçtiğinden emin olmasını kolaylaştırıcı faktörler, evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, evlilik çatışmasına sebep olan faktörler ve çözüm yolları ile sağlıklı bir evlilik için aile içi iletişimin unsurları hakkında alt başlıklarla yapılan bilgilendirme sonrasında erbaş ve erlerin soruları da yanıtlandı. - TOKAT

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