Jandarmaya korona virüs eğitimi - Son Dakika

Jandarmaya korona virüs eğitimi
6 saat önce
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yeni tip korona virüs (covid 19) hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:56 Kaynak: İHA
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yeni tip korona virüs (covid 19) hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli doktorlar tarafından verilen eğitimde, korona virüs belirtileri, korunma yolları ve virüse karşı alınacak tedbirler hakkında detaylı olarak açıklama yapıldı. - MALATYA
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