Son Dakika Haberleri: Jandarmaya "motosikletli" kutlama
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Jandarmaya "motosikletli" kutlama

1 saat önce

Adıyaman'da motosikletli grup, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla şehir turu yaptı.

Adıyaman'da motosikletli grup, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla şehir turu yaptı.
Adıyaman Gezgin Motorcular Derneği ve Fatih Sultan Mehmet Motor Grubundan yaklaşık 50 kişi, motosikletleriyle İl Jandarma Komutanlığında bir araya geldi. Motosiklet sürücülerini, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy karşıladı.
Gruptakiler, daha sonra motosikletleriyle İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde Komutanlıktan çıkış yaparak şehir turu attı. Üyeler, motosikletlerinde zaman zaman asker selamı da verdi.
Albay Atasoy, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, motosiklet sürücülerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Jandarma Teşkilatı olarak Adıyamanlıların her zaman hizmetinde olduklarını ifade eden Atasoy, "Adıyaman'ın huzur ve güvenliği için gece gündüz, 24 saat demeden hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.
Dernek üyelerinden Şükrü Aydın da farkındalık oluşturmak ve Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümünü kutlamak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Jandarmaya motosikletli kutlama
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:33 Kaynak: AA
Motosiklet, Adıyaman, Jandarma, Güncel
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