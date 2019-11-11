Son Dakika Haberleri: Jandarmaya sikke satmaya kalkışan 4 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Jandarmaya sikke satmaya kalkışan 4 şüpheli yakalandı

Jandarmaya sikke satmaya kalkışan 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

IĞDIR'da, jandarma ekipleri alıcı gibi davranarak, kendilerine tarihi eser satmaya çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

Jandarmaya sikke satmaya kalkışan 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

IĞDIR'da, jandarma ekipleri alıcı gibi davranarak, kendilerine tarihi eser satmaya çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüphelinin tarihi eser satacağını öğrenen jandarma, alıcı gibi davrandı. Merkez Konak Mahallesi'nde, bugün şüphelilerle buluşan jandarma, düzenlediği operasyonla Bizans dönemine ait 100 sikke ile Urartu dönemine ait tarihi eser nitelikli taş tableti satmaya çalışan D.B.,M.K.,S.A. ve T.C 'yi, suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:13 Kaynak: DHA
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