Jandarmaya silah doğrultan şehir eşkıyası kamerada

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı çocuk kavgasında gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü tutuklanmıştı. Olaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıkarken, şüphelilerden birinin jandarmaya silahını doğrulttuğu anlar da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 5 Temmuz günü Ödemiş ilçesi Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde çocuklar arasında çıkan kavga, anne ve babaların da katılmasıyla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Ancak kavga 6 Temmuz sabahı saat 09.45 sıralarında yeniden alevlendi. Bu kez silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada, S.Ç., S.K., B.K. ve Nasrullah Uçkun yaralandı. Yaralılardan S.K. ve B.K. Tire Devlet Hastanesine kaldırılırken, S.Ç. ise Ödemiş Devlet Hastanesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kavgada vücuduna mermiler isabet eden Nasrullah Uçkun ise kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından olaya karışan kişiler kaçarken, jandarma ekipleri kaçan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olaya ilişkin 13 zanlı, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 13 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan şüphelilerden A.Ç., S.Ç. ve M.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer 10 kişi serbest bırakıldı.

Jandarmaya silah doğrultup ateş etmiş

Öte yandan kavgaya ilişkin görüntüler, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde jandarma ekiplerinin havaya uyarı ateşi açtığı, ailelerin buna rağmen kavgaya devam ettiği, bu esnada beyaz tişörtlü bir kişinin de belinden çıkardığı tabanca ile koştuğu, ardından jandarmaya doğrultarak ateş ettiği görüntülerde yer aldı. Görüntülerde, jandarmanın da şüpheliye ateş ederek karşılık verdiği anlar yer aldı. - İZMİR