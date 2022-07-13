Jandarmaya silah doğrultan şehir eşkıyası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmaya silah doğrultan şehir eşkıyası kamerada

13.07.2022 15:29
Jandarmaya silah doğrultan şehir eşkıyası kamerada

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı çocuk kavgasında gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü tutuklanmıştı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı çocuk kavgasında gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü tutuklanmıştı. Olaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıkarken, şüphelilerden birinin jandarmaya silahını doğrulttuğu anlar da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 5 Temmuz günü Ödemiş ilçesi Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde çocuklar arasında çıkan kavga, anne ve babaların da katılmasıyla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Ancak kavga 6 Temmuz sabahı saat 09.45 sıralarında yeniden alevlendi. Bu kez silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada, S.Ç., S.K., B.K. ve Nasrullah Uçkun yaralandı. Yaralılardan S.K. ve B.K. Tire Devlet Hastanesine kaldırılırken, S.Ç. ise Ödemiş Devlet Hastanesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kavgada vücuduna mermiler isabet eden Nasrullah Uçkun ise kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından olaya karışan kişiler kaçarken, jandarma ekipleri kaçan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olaya ilişkin 13 zanlı, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 13 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan şüphelilerden A.Ç., S.Ç. ve M.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer 10 kişi serbest bırakıldı.

Jandarmaya silah doğrultup ateş etmiş

Öte yandan kavgaya ilişkin görüntüler, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde jandarma ekiplerinin havaya uyarı ateşi açtığı, ailelerin buna rağmen kavgaya devam ettiği, bu esnada beyaz tişörtlü bir kişinin de belinden çıkardığı tabanca ile koştuğu, ardından jandarmaya doğrultarak ateş ettiği görüntülerde yer aldı. Görüntülerde, jandarmanın da şüpheliye ateş ederek karşılık verdiği anlar yer aldı. - İZMİR

YORUMLAR
500
İZMİR'DE CİNAYETLE SONUÇLANAN KAVGADA JANDARMAYA DA ATEŞ AÇILMIŞ; O ANLAR KAMERADA İZMİR'DE CİNAYETLE SONUÇLANAN KAVGADA JANDARMAYA DA ATEŞ AÇILMIŞ; O ANLAR KAMERADA Ormanlık alanı kenevir bahçesine çevirmişler Ormanlık alanı kenevir bahçesine çevirmişler
Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Ödemiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmaya silah doğrultan şehir eşkıyası kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:22 Kadro dışı bırakılan Serdar Saatçi hasta mı? Beşiktaş'tan sert açıklama
15:17 Yeni telefon bomba gibi patlayıp, gencin gözüne saplandı! Kör kalabilir...
15:11 Antalya'da çıkan hortum vatandaşları korkuttu! O esnada yaşanan diyalog her şeyin önüne geçti
15:00 Devasa ve tuhaf görünümlü balık insanlarda paniğe yol açtı! "Biz ne olacağız"
14:57 İtalyan temsilcisi, Zeki Çelik'in ardından Abdülkadir Ömür'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı
14:39 Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri İstanbul'da pazarlığa başladı! Tahıl koridoru dünya için hayati önemde
14:29 Samsun'da facia! Yolcu indiren halk otobüsüne arkadan çarpan ticari araç paramparça oldu... Ölü ve yaralılar var
14:25 Ceylan, ablasının cenazesinde Alişan'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu! Annesiyse fenalık geçirdi...
13:57 Yunan lobisinin düşmanca hamlesi başarılı oldu! İşte ABD'nin F-16'ları Türkiye'ye satması için istenilen 2 şart...
13:55 Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Joao Pedro ile anlaşma sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 15:35:25. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarmaya silah doğrultan şehir eşkıyası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement