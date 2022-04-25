Jandarmaya teslim olan bıçaklı saldırgan tutuklandı - Son Dakika
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Jandarmaya teslim olan bıçaklı saldırgan tutuklandı

25.04.2022 19:16
Jandarmaya teslim olan bıçaklı saldırgan tutuklandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde çocuklarını 23 Nisan kutlamalarına götüren kadını 5 yerinden bıçaklayarak yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çocuklarını 23 Nisan kutlamalarına götüren kadını 5 yerinden bıçaklayarak yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Olay, Çivril ilçe merkezinde bulunan Emircik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 23 Nisan kutlamalarını izlemeleri için çocuklarını mahalledeki bayram meydanına götüren Nejla A., burada bir dönem gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen ve ayrılmak istediği Alpaslan Z. ile karşılaştı. Ayrılma talebini kabul etmeyen Alpaslan Z. ile Nejla A. arasında başlayan sözlü tartışma bir anda yerini kavgaya bıraktı. Nejla A'yı sırt bölgesinden 1'i derin olmak üzere toplam 5 kez bıçak darbesiyle yaralayan ve kavgayı ayırmaya çalışan Ali Ö.'yü de bacağından bıçakla yaralayan Alpaslan Z., dün jandarmaya teslim olmuştu.

Jandarmaya teslim olan Alpaslan Z., bugün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine sevk edildi. - DENİZLİ

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23 Nisan, Denizli, Bayram, Çivril, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmaya teslim olan bıçaklı saldırgan tutuklandı - Son Dakika


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