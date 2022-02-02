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Jandarmaya "Yakalayabiliyorsanız yakalayın" diyen 2 hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika

Jandarmaya "Yakalayabiliyorsanız yakalayın" diyen 2 hırsızlık zanlısı yakalandı

02.02.2022 12:53
Jandarmaya "Yakalayabiliyorsanız yakalayın" diyen 2 hırsızlık zanlısı yakalandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde 9 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen ve kendilerine telefonla ulaşan jandarma ekiplerine "Hırsızlıkları biz yaptık, yakalayabiliyorsanız yakalayın.

Trabzon'un Yomra ilçesinde 9 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen ve kendilerine telefonla ulaşan jandarma ekiplerine "Hırsızlıkları biz yaptık, yakalayabiliyorsanız yakalayın." diyen 2 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

Yomra ilçesine bağlı Gülyurdu Mahallesi Ekşili mevkisinde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede 3 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiğini tespit etti. Olaydan sonra yine aynı bölgede 2 evden çeşitli eşyalar çalındı.

İl Jandarma Komutanlığı istihbarat, Jandarma Suç Araştırma Timi, siber ve kriminal ekipleri, hırsızlık olaylarının oluş şekilleri, bölgede bulunan güvenlik kameraları görüntüleri ve araç kiralama şirketlerine ait kiralanan araç bilgilerini çıkartarak ayrıntılı araştırma yaptı.

Yapılan değerlendirilmelerde, Yomra ilçesinde 5 Mayıs 2019'da Gülyurdu, 20 Şubat 2020'de Kıratlı, 27 Mayıs 2021'de Demirciler, 26 Haziran 2021'de Gülyurdu mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının da benzerlik gösterdiği belirlendi.

Elde edilen olay yeri izleri, hurdacılar ve ikinci el eşya alım satımı yapan yerlere giriş çıkışlar takip altına alınarak yapılan çalışmalarda, bölge ve güzergahlar üzerinde bulunan 320 saatlik tüm güvenlik kamera görüntüleri jandarma ekiplerince ayrıntılı incelendi.

İnceleme sonucu T.H. (42) ve M.H'nin (35) kullandığı aracın olay tarihlerinden önce bölgede görüldüğü, sonraki günlerde ise ikinci el eşya alım satım yerleri ve hurdacıların bulunduğu bölgede olduğu tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen T.H. ve M.H'nin evlerine giden jandarma ekipleri, adreslerinde bulamadıkları şüphelilere telefonla ulaştı.

Jandarma ekiplerine, "Hırsızlıkları biz yaptık, yakalayabiliyorsanız yakalayın." diyerek telefonu kapatan şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla 20 dakika sonra saklandıkları yerde yakalandı.

Şüphelilerin çalınan eşyaları gizledikleri yerlerde yapılan aramalarda, 3 çim biçme makinesi, benzinli testere, 7 matkap, 4 spiral, 2 marangoz rendesi, buzdolabı motoru, 2 makaralı dinamo motoru, elektrikli testere makinesi, LCD televizyon, ses görüntü cihazı, motorlu ilaçlama makinesi, bakır tencere, tabak ve tava, 3 metre kablo, 73 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Jandarmaya Yakalayabiliyorsanız yakalayın diyen 2 hırsızlık zanlısı yakalandı
Jandarmaya Yakalayabiliyorsanız yakalayın diyen 2 hırsızlık zanlısı yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Hırsızlık, Jandarma, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jandarmaya 'Yakalayabiliyorsanız yakalayın' diyen 2 hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika


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