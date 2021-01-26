Jandarmayı çiçeklerle karşıladılar... Örgüt üyeleri hakim karşısında mağdurlar adliye önünde - Son Dakika

Jandarmayı çiçeklerle karşıladılar... Örgüt üyeleri hakim karşısında mağdurlar adliye önünde

26.01.2021 13:39

Jandarmayı çiçeklerle karşıladılar.

Jandarmayı çiçeklerle karşıladılar... Örgüt üyeleri hakim karşısında mağdurlar adliye önünde

150 milyon TL dolandırıldıklarını iddia eden mağdurlar adliye önünde basın açıklaması yaptı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da termal devremülk satışı üzerinden dolandırıldıklarını öne süren ve sayılarının 7 bini bulduğunu söyleyen mağdurlar, kendilerini dolandırdıkları iddiası ile gözaltına alınan örgüt üyesi 33 kişinin cezalandırılmasını istediler.

Termal devremülk satışı üzerinden 7 binin üstünde kişiyi yaklaşık 150 milyon TL dolandırdıkları öne sürülen ve jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7'si kadın 33 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şahıslar adliyede hakim karşısına çıkmayı beklerken, adliye önünde bir araya gelen Afyonkarahisar Termal Mağdurları Derneği üyeleri pankartlar açarak basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı Sevinç Öylü, kendileri gibi yurt genelinde 7 binin üstünde mağdur olduğunu ifade etti. Operasyondan dolayı İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Savcılığına teşekkür ettiklerini ifade eden Öylü, mağdurlar olarak suçluların cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

"Bunlar kullanıldı ve birilerinin cebi doldu"

Öylü, hukuk ve adalete güvendiklerini kaydederek, yaklaşık bir sene içerisinde bir çok kişinin devremülklerinin tapularının çıkarılması, Arap ve Avrupalı turistlere kiraya verilmek üzere teminat miktarları alıp kar payı vereceklerini söyleyip, mailorder sistemi üzerinden satış yaptıkları kişilerin aynı bilgilerini kullanarak mevcut tutarlardan daha yüksek miktarlarda paralar çekilerek dolandırıldığını öne sürdü. Sevinç Öylü, "Bir çok kişi mailorder üzerinden kredi kartı bilgileri kullanılarak dolandırılmış. Bu şekilde bir çok insan var. Gazlıgöl'de 3 termale yapılan baskın sonrasında bilgi, belge ve dökümasyonlar elde edildi. Suçlu konumunda şirket sahipleri var bunu bir çok kişi biliyor ama ben yine de isimlerini vermeyeceğim. Ama açıkça konuşmak gerekirse ben burada sadece çağrı merkezinde çalışan çocuklara acıyorum, bunlar kullanıldı ve birilerinin cebi doldu. Ama inşallah herkes hakkını alacak" diye konuştu.

Pankart açarak seslerini duyurmaya çalışan mağdurlar daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Jandarmayı çiçeklerle karşıladılar... Örgüt üyeleri hakim karşısında mağdurlar adliye önünde
Jandarmayı çiçeklerle karşıladılar... Örgüt üyeleri hakim karşısında mağdurlar adliye önünde
Jandarmayı çiçeklerle karşıladılar... Örgüt üyeleri hakim karşısında mağdurlar adliye önünde
Jandarmayı çiçeklerle karşıladılar... Örgüt üyeleri hakim karşısında mağdurlar adliye önünde

Türk Lirası, Devremülk, Karahisar, Termal, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmayı çiçeklerle karşıladılar... Örgüt üyeleri hakim karşısında mağdurlar adliye önünde - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim İstanbul'da kar yağışı yarın öğleden sonra etkili olacak! İşte beyaz örtü yapacağı ilçeler İkinci el araç satışları salgınla son 5 yılın zirvesine çıktı Son Dakika! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi hava savunma sistemleri sayesinde engellendi Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldüren zanlının ilk sözleri: Klozette uyuşturucu maddeleri gördüm Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu
Mesut Özil'in imza törenine 132 basın mensubu akreditasyon başvurusu yaptı Mesut Özil'in imza törenine 132 basın mensubu akreditasyon başvurusu yaptı         
15:15
TikTok fenomeni genç, takipçilerini dumura uğrattı: 27 annem, 149 kardeşim var TikTok fenomeni genç, takipçilerini dumura uğrattı: 27 annem, 149 kardeşim var         
15:05
Son Dakika! İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti Son Dakika! İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti         
14:54
İran, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi İran, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi         
14:36
İki buçuk aylık bebeğini yastıkla boğan anneye müebbet hapis cezası verildi İki buçuk aylık bebeğini yastıkla boğan anneye müebbet hapis cezası verildi         
14:19
"Umarım ölene dek ülkeyi yönetir" diyen Sumudica'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Tanışmak çok istedim ama olmadı         
13:43
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların istisnalar hariç İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların istisnalar hariç "ikamet izin başvuruları" sınırlandırıldı         
12:41
CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı         
11:56
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
"O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı         
11:26
Instagram'ın açığını bulan lise öğrencilerine şaka gibi ödül Instagram'ın açığını bulan lise öğrencilerine şaka gibi ödül         
11:24
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 15:21:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmayı çiçeklerle karşıladılar... Örgüt üyeleri hakim karşısında mağdurlar adliye önünde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei