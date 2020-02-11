Jandarmayı görünce eroini araçtan attı, kovalamaca ile yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmayı görünce eroini araçtan attı, kovalamaca ile yakalandı - Son Dakika

Jandarmayı görünce eroini araçtan attı, kovalamaca ile yakalandı

6 saat önce

MARDİN'in Savur ilçesinde yol kontrol uygulaması yapan jandarma ekiplerini gören B.E., piyasa değeri 60 bin lira olan 570 gram eroini aracından atıp, kaçmak istedi.

Jandarmayı görünce eroini araçtan attı, kovalamaca ile yakalandı, System.String[]

MARDİN'in Savur ilçesinde yol kontrol uygulaması yapan jandarma ekiplerini gören B.E., piyasa değeri 60 bin lira olan 570 gram eroini aracından atıp, kaçmak istedi. Sürücü, yaşanan kovalamaca sonunda yakalandı.

Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.E. adlı şüphelinin aracıyla uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini elde etti. Jandarma ekipleri, Mardin- Diyarbakır karayolunda yol kontrol noktası oluşturdu. Ancak B.E., jandarmanın yol kontrol uygulamasını fart etti. Aracındaki, 570 gram eroini yola atıp, kaçmaya çalıştı. Jandarma ekipleri, B.E.'yi yaşanan kovalamaca ile yakaladı.

B.E., gözaltına alınırken, jandarma bölgede yaptığı aramayla araçtan atılan eroini buldu.


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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:06 Kaynak: DHA
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