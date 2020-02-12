Jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı - Son Dakika
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Jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı

6 saat önce

ZONGULDAK'ta devriye görevi yapan jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışan M.T.'nin (51) aracında 1 kilo esrar ele geçirildi.

Jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı, System.String[]

ZONGULDAK'ta devriye görevi yapan jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışan M.T.'nin (51) aracında 1 kilo esrar ele geçirildi.

Beycuma Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipleri, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kaleoğlu köyünde devriye gerçekleştirdi. Bu sırada jandarma ekibini gören M.T., korkarak aracından inerek kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan M.T.'nin aracında yapılan aramada 1 kilo esrar, kusu sıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Jandarma, Beycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:28 Kaynak: DHA
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