Son Dakika Haberleri: Jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı, ama yakalandı
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Jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı, ama yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Köşk ilçesinde Jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda devriye ekiplerini görünce kaçan şahıs, kıskıvrak yakalandı.

Jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı, ama yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Köşk ilçesinde Jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda devriye ekiplerini görünce kaçan şahıs, kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Baklaköy Mahallesi'nde Çay Kenarı mevkiinde uyuşturucu madde bulundurulduğu ve ticaretinin yapıldığı tespit edildi. Yapılan takip sonucunda şüpheli M.A ve T.Z yakalanırken, devriye ekiplerini gören şüpheli H.K kaçtı. H.K kaçtıktan bir süre sonra Jandarma ekipleri tarafından yapılan takip sonucu yakalandı. Çevrede yapılan aramada 22 gram kubar esrar ele geçirildi.


Yakalanan üç şahıs adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

Jandarma, Aydın, Köşk, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:12 Kaynak: İHA
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