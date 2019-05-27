Son Dakika Haberleri: Jandarmayı görünce uyuşturucuyu koltuğun altına attı

Jandarmayı görünce uyuşturucuyu koltuğun altına attı

2 saat önce

İZMİT'te, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne yabancı uyruklu 44 kişi getirildi.

Jandarmayı görünce uyuşturucuyu koltuğun altına attı, System.String[]
İZMİT'te, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne yabancı uyruklu 44 kişi getirildi. Kaçak göçmenler otobüsten indirilirken, jandarmayı gören göçmenlerden birinin koltuğun altına 3 küçük poşet attığı fark edildi. Poşetlerde 106 gram metamfetamin ele geçirilirken, S.Ç. gözaltına alındı.
106 gram metamfetamine el konulurken, adliyeye sevk edilen S.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:15 Kaynak: DHA
İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel
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