Jandarmayı Görünce Uyuşturucuyu Yola Saçtılar
50 dakika önce
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 'dur' ikazına uymayan bir araç kovalamaca sonucu yakalandı.
Kahramanmaraş
'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 'dur' ikazına uymayan bir araç kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta uyuşturucu madde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Pazarcık
ilçesinde Aksu
Köprüsü yol kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri, bir araca 'dur' ikazında bulundu. Ekiplerin 'dur' ikazına uymayarak kaçan araç Maksutuşağı Mahallesi yol ayrımında yolu kapatan sivil ekiplerce yakalandı. Plakası öğrenilemeyen aracın içerisinde yakalanan iki şüpheli şahsın, jandarmayı görünce araçtan yola uyuşturucu maddeleri döktüğü, poşet içerisinde kalan maddeleri ise dışarı attığı ve kaçarken jandarma aracına çarptığı öğrenildi. Jandarma
aracına çarpan şahıslar araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı, ancak jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada 710 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:38 Kaynak: İHA
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