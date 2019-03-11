Jandarmayı Görüp, Kaçmak İsteyince Vurularak Yakalandı
35 dakika önce
BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, kaçak kazı yaparken, karşılarında jandarmayı görünce kaçmaya çalışan 2 kişiden 1'i, tabancayla vurularak, yakalandı.
BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, kaçak kazı yaparken, karşılarında jandarmayı görünce kaçmaya çalışan 2 kişiden 1'i, tabancayla vurularak, yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece, Sındırgı'nın Cüneyt Mahallesi yakınlarındaki ormanlıkta kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Kaçak kazı yapan S.Ö. ve H.K., jandarma ekiplerinin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan şüphelilerden S.Ö., tabancayla vurularak, yakalandı. H.K. ise kaçarak, izini kaybettirdi. Yaralı yakalanan S.Ö., götürüldüğü Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. H.K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. - Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:25 Kaynak: DHA
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