Jandarmayı karşılarında gören gençler nereye kaçacağını şaşırdı - Son Dakika

Jandarmayı karşılarında gören gençler nereye kaçacağını şaşırdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayıp, top oynayan gençler, karşılarında jandarmayı görünce nereye kaçacağını şaşırdı.

İlginç olay ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Doğukent Kırsal Mahallesinde meydana geldi. Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, havanın güneşli olmasını fırsat bilen gençler, yasağı dikkate almayarak, futbol maçı yaptı. Maçın ortalarında karşılarında jandarmayı ve siren seslerini duyan gençler nereye kaçacağını şaşırdı.

Mahalle içlerine kadar gençleri kovalayan jandarma ve gençlerin ilginç kovalamacası bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydetti.