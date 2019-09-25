Son Dakika Haberleri: Jandarmayı şok eden operasyon... Barajın içine yüzer 3 ahşap ev kurmuşlar, alem yapmışlar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Jandarmayı şok eden operasyon... Barajın içine yüzer 3 ahşap ev kurmuşlar, alem yapmışlar

41 dakika önce

Jandarmayı şok eden operasyon... Barajın içine yüzer 3 ahşap ev kurmuşlar, alem yapmışlar Jandarma ekipleri Orhaneli ilçesindeki barajda yüzen 3 ahşap eve operasyon düzenlediBURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Çınarçık barajında devriye atan ekipler, barajda varillerin üzerinde yüzen 3 adet...

Jandarmayı şok eden operasyon... Barajın içine yüzer 3 ahşap ev kurmuşlar, alem yapmışlar

Jandarma ekipleri Orhaneli ilçesindeki barajda yüzen 3 ahşap eve operasyon düzenledi

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Çınarçık barajında devriye atan ekipler, barajda varillerin üzerinde yüzen 3 adet ahşap ev tespit etti. Evlerde yapılan aramalarda 307 gram kubar esrar ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet motorlu kayık ve 56 yayın balığı ele geçirildi.

Baraj kenarında devriye gezen jandarma ekipleri, demir varillerin üzerine kurulu yüzen 3 adet ahşap evi gördü. Bunun üzerine jandarma botları ile evlerin yanına giden ekipler, yaptığı aramada 307 gram kubar esrar ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet motorlu kayık, 83 adet çeşitli balık av malzemesi ve 56 yayın balığı ele geçirdi. Evlerin sahibi olan F.K., İH., ve E.S. isimli şüphelilere uyuşturucu madde bulundurmak, su ürünleri kanununa muhalefe ve 2521 sayılı kanununa muhalefetten işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarmayı şok eden operasyon... Barajın içine yüzer 3 ahşap ev kurmuşlar, alem yapmışlar

Orhaneli, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bir kent, gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice için seferber oldu
İstanbul'da İranlı sahte polisler turistleri soydu Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon Selçuk Erdoğan'dan Volkan Şen'in "Bursa'da sizi aldırırım" sözlerine cevap!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 19:49:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmayı şok eden operasyon... Barajın içine yüzer 3 ahşap ev kurmuşlar, alem yapmışlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]