JANDARMAYLA DİYALOGLARI GÜNDEM OLAN 86 YAŞINDAKİ TEVHİDE YALÇIN, VEFAT ETTİ - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, 2 yıl önce kendisini ziyarete gelen Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki jandarma ekiplerini bahçesinde yetişecek olan üzümleri yemeye davet ettiği anlar sosyal medyada yoğun ilgi gören Tevhide Yalçın (86), vefat etti.

İçişleri Bakanlığı, 2 yıl önce koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını sınırladı. Eskişehir Valiliği koordinesindeki Jandarma ekipleri de Mihalıççık ilçesine bağlı 500 nüfuslu ve büyük Türk düşünürü, halk şairi Yunus Emre'nin doğup kabrinin de bulunduğu Yunus Emre Mahallesi'nde oturan Tevhide Yalçın'ı ziyaret etti. Yalçın, ziyarete çok sevindiğini belirterek, jandarma ekiplerinden bahçesinde yetişecek üzümlerden yemelerini istedi. Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Samimi diyaloglarının yanı sıra iyi niyeti ile herkese örnek olan Tevhide Yalçın, sosyal medyada izleyenleri de duygulandırdı.

EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tevhide Yalçın, dün evinde yaşlılığa bağlı olarak vefat etti. Yalçın için Yunus Emre Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye yakınlarının yanı sıra Mihalıççık Kaymakamı Onur Aykaç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Güler ve çok sayıda kişi katıldı. Tevhide Yalçın, cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Tevhide Yalçın'ın eşi Mehmet Yalçın (88) da 2 ay önce yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti.