Jandarmdan ceza yerine kask - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçe jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik eğitim projesi kapsamında yapılan uygulamada kask takmadığı gerekçesiyle durdurdukları motosiklet sürücülerine uyarıda bulunup ceza kesmeyip kask hediye etti.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye- Hassa karayolunda oluşturduğu uygulama noktasında 'Bir şey olmaz deme, kaskını tak ölme' sloganıyla uygulama yaptı. Kask kullanmayan motosiklet sürücülerini durduran ekipler, sürücüleri uyardı. Kısa süreli ceza endişesi yaşayan sürücüler jandarmanın uyarılarının ardından rahat nefes aldı. Jandarma ekipleri durdurdukları motosiklet sürücülerini uyarıp kask hediye ederek, aksi durumda cezai işlem uygulanacağını belirtti. Yaklaşık 3 saat süren uygulamada 35 motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi.