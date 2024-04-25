Efsanevi Bitcoin Tabelası Müzayedede Rekor Fiyata Satıldı - Son Dakika
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Kripto

Efsanevi Bitcoin Tabelası Müzayedede Rekor Fiyata Satıldı

2017 yılında ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'ın bir konuşması sırasında arka planda yer alan 'Bitcoin Al' yazılı not defteri sayfası, 1 milyon dolarlık rekor bir fiyata satıldı. New York'ta bulunan Pubkey Bar'da düzenlenen bir haftalık açık artırma sonucunda gerçekleşen satış, Bitcoin'in finans dünyasındaki etkisinin yanı sıra koleksiyonerler arasındaki popülerliğini de gözler önüne serdi.

25.04.2024 13:40  Güncelleme: 13:45
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2017'de ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Janet Yellen'ın bir konuşma yaparken arka planda görünen 'Bitcoin Al' tabelası, büyük bir ilgiyle karşılandı ve nihayetinde 1 milyon dolara satıldı. New York'taki bir bar tarafından düzenlenen hafta boyunca süren açık artırma sonucu bu satış gerçekleşti ve söz konusu tabela Bitcoin'in fiziksel ve simgesel değerinin bir göstergesi olarak tarihe geçti. Satış, Bitcoin'in finans dünyasındaki etkisinin yanı sıra koleksiyonerler arasındaki popülerliğini de gözler önüne serdi.

Efsanevi Bitcoin Tabelası Müzayedede Rekor Fiyata Satıldı

2017 yılında ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'ın bir konuşması sırasında arka planda yer alan ve "Bitcoin Al" yazılı not defteri sayfası, 1 milyon dolarlık rekor bir fiyata satıldı.

Olay, New York'ta bulunan Pubkey Bar'da düzenlenen bir haftalık bir açık artırma sonucunda gerçekleşti. Açık artırmada en yüksek teklifi "Squirrekkywrath" rumuzlu kullanıcı verdi. Açık artırmanın düzenlendiği platform olan Scarce City tarafından yapılan açıklamada, bu sarı not kağıdına çizilmiş ikonik imgenin, Bitcoin'in küresel finans dünyasına girişinin bir simgesi olduğu belirtildi.

Bu tarihi an, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin oturumu sırasında, dönemin Fed Başkanı Janet Yellen'ın bir konuşma yaptığı esnada gerçekleşti. Oturumda bulunan Christian Langalis, Cato Enstitüsü'nde stajyerken "Bitcoin Al" tabelasını havaya kaldırarak dikkat çekmişti. Langalis bu hareketiyle birlikte Bitcoin fiyatı o esnada yüzde 3,7 oranında yükseldi. Son olarak geçtiğimiz ay Bitcoin'in değeri 73.000 doları geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı

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Son Dakika Kripto Efsanevi Bitcoin Tabelası Müzayedede Rekor Fiyata Satıldı - Son Dakika

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