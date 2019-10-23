Son Dakika Haberleri: Jani Atanasov: Bursaspor’u ve Bursa şehrini çok seviyorum
Son Dakika Spor Jani Atanasov: Bursaspor’u ve Bursa şehrini çok seviyorum

Jani Atanasov: Bursaspor’u ve Bursa şehrini çok seviyorum

27 dakika önce

Bursaspor'un genç futbolcusu Jani Atanasov, sahada oynadığı zaman bütün yüreğini ortaya koyduğunu söyledi. Bursaspor ve Bursa şehrini çok sevdiğini çok sevdiğini söyleyen Atanasov, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ettikleri maçı da değerlendirdi.

Bursaspor'un genç futbolcusu Jani Atanasov, sahada oynadığı zaman bütün yüreğini ortaya koyduğunu söyledi. Bursaspor ve Bursa şehrini çok sevdiğini çok sevdiğini söyleyen Atanasov, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ettikleri maçı da değerlendirdi.

Jani Atanasov: Bursaspor’u ve Bursa şehrini çok seviyorum

Bursaspor, Bursa, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:39 
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