Jani Atanasov: Bursaspor’u ve Bursa şehrini çok seviyorum
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Bursaspor'un genç futbolcusu Jani Atanasov, sahada oynadığı zaman bütün yüreğini ortaya koyduğunu söyledi. Bursaspor ve Bursa şehrini çok sevdiğini çok sevdiğini söyleyen Atanasov, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ettikleri maçı da değerlendirdi.
Bursaspor'un genç futbolcusu Jani Atanasov, sahada oynadığı zaman bütün yüreğini ortaya koyduğunu söyledi. Bursaspor ve Bursa şehrini çok sevdiğini çok sevdiğini söyleyen Atanasov, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ettikleri maçı da değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:39
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