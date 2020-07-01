Jani Atanasov'dan ayrılık kararı: Hiçbir teknik direktörden olumlu yaklaşım görmedim - Son Dakika

Jani Atanasov'dan ayrılık kararı: Hiçbir teknik direktörden olumlu yaklaşım görmedim

Bursaspor'da Kuzey Makedonyalı genç oyuncu Jani Atanasov, kulüp ile ayrılığını duyurdu.

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Bursaspor'da Kuzey Makedonyalı genç oyuncu Jani Atanasov, kulüp ile ayrılığını duyurdu. Atanasov, "Hiçbir teknik direktörden lehime olumlu bir yaklaşım göremedim. Her maç A takım maç kadrosundan ayrı tutuldum. Süreç boyunca gerek sportif, gerekse ekonomik olarak sıkıntı yaşadım. Gördüm ki Bursaspor aşkıyla yaşayan insanlar olduğu kadar Bursaspor'un başarısını engellemeye çalışan insanlar da mevcut" ifadelerine yer verdi.

Bursaspor'a 2018/19 sezonu başında Akademija Pandev Kulübü'nden transfer edilen 20 yaşındaki Jani Atanasov, yeşil beyazlı kulüpten ayrılığını duyurdu.

Kuzey Makedonyalı oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bursaspor'a gelmeden önce Makedonya'da 500 kişinin önünde futbol oynuyordum. İlk kez Timsah Arena'da sahaya çıktığım an gördüğümüz atmosferden çok etkilendim. Kendi kendime iyi ki buraya geldim dedim. Her daim Bursaspor için pozitif bakış açım oldu. Transfer sürecimde bu kulübü tercih etmemin nedeni; beni seven, inanan ve geleceğim ile ilgili planlama yapan yöneticilerdi. Başka taliplerim olmasına rağmen Bursaspor'u seçtim. Üzülerek belirtmeliyim ki kısa süre sonra emeği geçen yöneticiler, bazı problemler yüzünden kulüpten ayrılma kararı aldılar. O günden bugüne kadar hiçbir teknik direktörden lehime olumlu bir yaklaşım göremedim. Bir dönem, hiçbir açıklama yapılmadan altyapıda antrenmana gönderildim. Her maç A takım maç kadrosundan ayrı tutuldum, defalarca 'neden, düzeltmem gereken nedir?' diye sormama rağmen somut bir cevap alamadım. Süreç boyunca gerek sportif, gerekse ekonomik olarak sıkıntı yaşadım" dedi.

"BURSA'YI VE BURSASPOR'U ÇOK SEVDİM"

Bursa'yı ve Bursaspor'u çok sevdiğini belirten Atanasov, "İlk günden bugüne kadar Bursaspor'u, Bursa şehrini ve insanını çok sevdim. Bursaspor'da para için değil, Bursaspor aşkı için çalıştım, savaştım ve birçok şeyi sineye çektim. Gördüm ki Bursaspor aşkıyla yaşayan insanlar olduğu kadar Bursaspor'un başarısını engellemeye çalışan insanlar da mevcut! Bu yüzden bugün bir çok problemlerle uğraşıyoruz. Benim için artık Bursaspor ile yolu ayırma zamanı geldi" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Atanasov, Bursaspor'da 15 maçta forma giyen genç oyuncu, 2 de asist yaptı.


- Bursa
Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Jani Atanasov'dan ayrılık kararı: Hiçbir teknik direktörden olumlu yaklaşım görmedim - Son Dakika Spor
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