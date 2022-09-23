Doğal afetlere ilk müdahale artık hamam böceklerinden! - Son Dakika
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Doğal afetlere ilk müdahale artık hamam böceklerinden!

23.09.2022 01:32
Doğal afetlere ilk müdahale artık hamam böceklerinden!

Japon araştırmacılar, kontrol edilebilir cybrog hamam böcekleri oluşturdu. Böcekler, afetlere ilk müdahaleyi gerçekleştirecek.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 'olmaz' dediğimiz pek çok gerçekleşmeye ve gerçekleştirilmeye devam ediyor. Son gelişmelere göre yakında 'cyborg' hamam böceği sürüleri, depremzedeler için kullanımda olacak. Böylece böcekler, tonlarca moloz altında kalan depremzedelerin ilk müdahaleceleri olma ihtimaline sahip. İşte detaylar!

Böceklerin karnında 4 mikron kalınlığında güneş pili filmi yer alıyor

Japonya'da atılan bir adım, gelecekte doğal afetler sonucundaki arama ve kurtarma görevini farklı bir boyuta taşıyor. Gelişmeye göre bu görev için 'cyborg' hamam böceği sürüleri yer alacak. Japon araştırma devi Riken'deki İnce Film Cihaz Laboratuvarı'ndaki Kenjiro Fukuda ve ekibi tarafından tarafından karşımıza çıkan gelişme oldukça dikkat çekiyor.

Doğal afetlere ilk müdahale artık hamam böceklerinden!

Ekip, böceğin karnına sığabilen 4 mikron kalınlığında (insan saçının yaklaşık 25'te biri genişliğinde) esnek bir güneş pili filmi geliştirdi. Film, hamam böceğinin rahat bir şekilde hareket etmesine izin veriyor. Ayrıca pil, böceğin arka kısmındaki duyu organlarına yön sinyalleri işlemek ve göndermek için yeterli güç üretiyor. Böylece böcekler, güneş pillerini ve elektronikleri bir 'sırt çantası' gibi taşıyacak.

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Bu çalışma Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nin daha önceki böcek kontrol deneylerine dayanıyor. Sonuç olarak yakın zamanda tehlikeli durumlarda robotlar yerine sibernetik böcekleri kullanmak mümkün. Bunun nedeniyse böceklerin robotlara göre verimli bir şekilde her yere girme imkanına sahip olması oluyor.

Kenjiro Fukuda konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Küçük robotların içindeki piller hızla tükeniyor, bu nedenle keşif süresi kısalıyor." Ayrıca açıklamasında bu böceklerin kendi kendine hareket etmesinden dolayı elektriğe ihtiyaç duymadığını belirtti. Ekip bu deneyler için Madagaskar tıslayan hamam böceklerini seçiyor. Bunun nedeni de ekipmanları taşıyacak kadar büyük ve bu duruma engel olacak kanatlara sahip olmaması.

Doğal afetlere ilk müdahale artık hamam böceklerinden!

Cyborg hamam böceğine yön vermek için araştırmacılar, özel bir bilgisayar ve Bluetooth sinyali kullanıyor. Böceklerin kendi yürüme yetenekleri dikkate alındığı zaman yönleri karıştırması da olası bir durum. Bir sonraki zor adım ise böceklerin daha kolay hareket etmesi ve sensörlerin mümkün olduğunca küçük olması.

Çıkarılabilen sırt çantası ve film sayesinde böcekler laboratuvar içinde hayatta kalıyor. Böylece böcekler, dört ay içinde olgunlaşıyor ve beş yıl kadar yaşıyor. Araştırmacı Yujiro Kakei, robotik böceğin sırt çantasını 5 bin yen (35 dolar) değerindeki parçalarla yaptığını belirtti.

Peki, siz bu hamam böcekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Japonya, Japon, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Doğal afetlere ilk müdahale artık hamam böceklerinden! - Son Dakika

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