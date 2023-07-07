Japon Araştırmacılar, MRI Görüntülerinden Beyin Aktivitesini Okuyabilen Yapay Zeka Modeli Geliştirdi

Japon araştırmacılar, Almanya'da geliştirilen Stable Diffusion AI modeli kullanarak, MRI görüntülerinden beyin aktivitesini okuyabilen bir yapay zeka modeli geliştirdi.

ORJİNALE BENZER GÖRÜNTÜLER ELDE ETTİ

Osaka Üniversitesi'nden Sinirbilimci Yu Takagi ve ekibi, 2022 yılında Almanya'da geliştirilen bir derin öğrenme Yapay Zeka modeli olan Stable Diffusion (SD) kullanarak, MRI makinesindeyken 10.000 görüntüye kadar maruz kalan test konularının beyin taramalarını analiz etti. Takagi ve araştırma ortağı Shinji Nishimoto, beyin aktivitesini okunabilir bir formata çevirmek için basit bir model oluşturduktan sonra, Stable Diffusion, orijinaline benzer yüksek kaliteli görüntüler oluşturabildi.

"HAYALLERİ VE RÜYALARI ÇÖZME YETENEĞİMİZ YOK"

Yapay Zeka, bunu resimlere önceden maruz kalmadan ya da sonuçları oluşturmak üzere herhangi bir şekilde eğitilmeden yapabiliyordu. Takagi "Bu tür bir sonucu gerçekten beklemedik" dedi. Takagi, önemli adımın bu aşamada zihin okumayı temsil etmediğini vurguladı. Yapay Zeka, yalnızca bir kişinin gördüğü görüntüleri üretebilir. Takagi "Bu zihin okuma değil. Maalesef araştırmamızla ilgili birçok yanlış anlama var. Hayalleri veya rüyaları çözme yeteneğimiz yok; bu çok iyimser bir düşünce. Ancak, tabii ki, gelecekte potansiyel var" dedi.

TEKNOLOJİ DEVLERİNDEN "DURDURUN" ÇAĞRISI

Ancak, bu tür bir teknolojinin gelecekte nasıl kullanılabileceği hakkındaki geniş tartışmanın bir parçası olarak, bu gelişme, Yapay Zeka'nın genel olarak oluşturduğu risklere yönelik endişeleri artırdı. Geçen ay, Tesla'nın kurucusu Elon Musk ve Apple'ın eş kurucusu Steve Wozniak dahil olmak üzere teknoloji liderleri, "toplum ve insanlık için derin riskler" nedeniyle Yapay Zeka'nın gelişiminin durdurulması çağrısında bulundu.

KÖTÜYE KULLANILABİLİR

Takagi heyecanına rağmen, kötü niyetli kişiler tarafından kötüye kullanılabilir olması veya izinsiz kullanılabilir olması olasılığı göz önüne alındığında, zihin okuma teknolojisi konusundaki endişelerin haklı olduğunu kabul ediyor. Takagi, "Bizim için gizlilik meseleleri en önemli şey. Eğer bir hükümet veya kurum insanların düşüncelerini okuyabilirse, bu çok hassas bir mesele" dedi. Bilim insanı "Bu durumun gerçekleşmemesi için üst düzey tartışmalar olmalı" diyerek sözlerini bitirdi.

TEKNOLOJİ DÜNYASINDA HEYECAN YARATTI

Takagi ve Nishimoto'nun araştırması, Yapay Zeka'daki hızlı ilerlemelerle heyecanın doruğa çıktığı teknoloji topluluğunda büyük bir ilgi uyandırdı. Bunlar arasında, bir kullanıcının isteklerine yanıt olarak insan gibi konuşma üreten ChatGPT'nin yayınlanması da yer alıyor.