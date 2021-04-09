NIID Başkanı Takaji Wakita, düzenlediği basın toplantısında, varyantın Kansai bölgesinde yoğunlaştığı, kademeli olarak Tokyo ve çevre eyaletlerde yayılmaya başladığını söyledi.

Yaklaşık 50 gün süren analiz sürecinin ardından İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 varyantının, orijinal virüse göre 1,32 kat daha bulaşıcı olduğu tespit edildi.

Japon araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de tespit edilen varyantının, ilk ortaya çıkan virüsten 1,32 kat daha bulaşıcı olduğunu belirledi.

Son Dakika › Sağlık › Japon araştırmacılara göre Kovid-19'un İngiliz varyantı 1,32 kat daha bulaşıcı - Son Dakika

Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük