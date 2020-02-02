Japon askeri Orta Doğu'ya gidiyor - Son Dakika
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Japon askeri Orta Doğu'ya gidiyor

7 saat önce

Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya gönderme kararı aldığı savaş gemisi yola çıktı.

Japon askeri Orta Doğu'ya gidiyor, System.String[]

Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya gönderme kararı aldığı savaş gemisi yola çıktı.


Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya gönderme kararı aldığı savaş gemisi, bugün Tokyo yakınlarındaki Yokosuka Üssü'nde düzenlenen törenle yola çıktı. Törende konuşan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japonya'nın kullandığı ham petrolün yaklaşık yüzde 90'ının Arap Denizi ve Umman Körfezi üzerinden taşınması nedeniyle misyonunun Japonya için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.


Japonya ile bağı olan ticari gemilerin güvenliğini sağlamak üzere bölgede bilgi toplama faaliyetlerinde bulunması beklenen Takanami tipi savaş gemisinin 200 Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli ve 2 helikopter taşıdığı öğrenildi. Japonya'nın Orta Doğu'ya askeri güç gönderme planı kapsamında daha önce bölgeye gönderilen 2 P-3C tipi devriye uçağı Aden Körfezi'nde göreve başlamıştı. - TOKYO

Orta Doğu, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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