Japon askerleri karantinadaki gemide bulunan yolculara yardıma gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japon askerleri karantinadaki gemide bulunan yolculara yardıma gidiyor - Son Dakika

Japon askerleri karantinadaki gemide bulunan yolculara yardıma gidiyor

7 saat önce

Japonya Savunma Bakanlığı, karantina altına alınan gemideki yolculara yardım etmek üzere Öz Savunma Kuvvetleri personelini gemiye göndermeye hazırlanıyor.

Japon askerleri karantinadaki gemide bulunan yolculara yardıma gidiyor, System.String[]

Japonya Savunma Bakanlığı, karantina altına alınan gemideki yolculara yardım etmek üzere Öz Savunma Kuvvetleri personelini gemiye göndermeye hazırlanıyor.


Japonya'da karantina altındaki gemide korona virüsü taşıyan kişi sayısının 20'ye çıktığının açıklanmasının ardından, Japonya Savunma Bakanlığından kritik bir karar geldi. Karantina altındaki yolculara yardım etmek üzere gemiye Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin gönderileceği açıklandı. İçindeki 3 bin 700 yolcu ve mürettebatı ile en az 2 hafta boyunca karantinada kalacak gemide, 40 SDF personelinin görev alması bekleniyor. Gemide görev alacak personelin, odalarından çıkmalarına izin verilmeyen yolculara yemek servis etme ve ihtiyaç duyulan malzemeleri gemiye ulaştırma gibi görevlerde destek sağlayacağı ifade ediliyor. Operasyonda üs olarak kullanılacak bir feribotun da karantina altındaki geminin bulunduğu Yokohama Limanı yakınına demirlemesi bekleniyor.


Vaka sayısı arttı


Öte yandan 1 Şubat'ta Hong Kong'da gemiyi terk ettikten sonra enfekte olduğu anlaşılan bir yolcu nedeniyle Pazartesi günü karantinaya alınan gemide ilk olarak 10 kişide korona virüsü tespit edilmiş, virüs taşıyabileceğinden şüphelenilen ikinci gruba yapılan testlerde ise 10 kişinin daha enfekte olduğu anlaşılmıştı. - TOKYO

Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çığ faciasına damga vuran fotoğrafı çeken muhabir, fotoğrafın hikayesini anlattı
Okulda şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu Putin, 4 generali görevden aldı Karabük Valiliği'nden 7 il için kritik uyarı: Kar kalınlığı 20 ile 50 santimi bulacak

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:54:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japon askerleri karantinadaki gemide bulunan yolculara yardıma gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]