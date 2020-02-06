Japon askerleri karantinadaki gemide bulunan yolculara yardıma gidiyor - Son Dakika

Japonya Savunma Bakanlığı, karantina altına alınan gemideki yolculara yardım etmek üzere Öz Savunma Kuvvetleri personelini gemiye göndermeye hazırlanıyor.



Japonya'da karantina altındaki gemide korona virüsü taşıyan kişi sayısının 20'ye çıktığının açıklanmasının ardından, Japonya Savunma Bakanlığından kritik bir karar geldi. Karantina altındaki yolculara yardım etmek üzere gemiye Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin gönderileceği açıklandı. İçindeki 3 bin 700 yolcu ve mürettebatı ile en az 2 hafta boyunca karantinada kalacak gemide, 40 SDF personelinin görev alması bekleniyor. Gemide görev alacak personelin, odalarından çıkmalarına izin verilmeyen yolculara yemek servis etme ve ihtiyaç duyulan malzemeleri gemiye ulaştırma gibi görevlerde destek sağlayacağı ifade ediliyor. Operasyonda üs olarak kullanılacak bir feribotun da karantina altındaki geminin bulunduğu Yokohama Limanı yakınına demirlemesi bekleniyor.



Vaka sayısı arttı



Öte yandan 1 Şubat'ta Hong Kong'da gemiyi terk ettikten sonra enfekte olduğu anlaşılan bir yolcu nedeniyle Pazartesi günü karantinaya alınan gemide ilk olarak 10 kişide korona virüsü tespit edilmiş, virüs taşıyabileceğinden şüphelenilen ikinci gruba yapılan testlerde ise 10 kişinin daha enfekte olduğu anlaşılmıştı. - TOKYO