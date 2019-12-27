Japon askerlerince istismar edilen Koreli kadınlara tazminat ödenmesi - Son Dakika

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Japonya ile Güney Kore arasında İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerlerince istismar edilen Koreli kadınlara tazminat ödenmesine dair 2015'te varılan anlaşma konusunda hüküm vermeyeceğini bildirdi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Mahkeme'den yapılan açıklamada, 2016'da istismar kurbanı 29 kadın ve aileleri tarafından verilen şikayet dilekçesinin 4 yıl boyunca görüşüldüğü kaydedildi.

"Anlaşma siyasi bir anlaşma ve birçok yönden siyaset alanına giriyor." ifadesine yer verilen açıklamada, bu gerekçelerle anlaşmanın mahkemenin yetki alanına girmediği belirtildi.

İstismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesine ilişkin anlaşma

Büyük çoğunluğu Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerlerince tecavüze ve cinsel istismara uğramıştı.

Güney Kore ve Japonya, istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için Aralık 2015'te istismar mağduru Koreli kadınlar konusunu "nihai ve değiştirilemez şekilde" karara bağlamak üzere bir anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, geçmişte köle yapılan kadınların terapisi ve maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler organize edilmesi amacıyla Seul'de bir vakıf kurulmuştu, Japonya vakfa yaklaşık 1 milyar yen (54,2 milyon lira) katkı yapmıştı.

Ancak hükümetin değişmesiyle Güney Kore, temmuz ayında vakfı feshetmişti.

Japonya, feshin anlaşmayı ihlal ettiğini belirterek, Seul yönetimini protesto etmişti.