Son Dakika Haberleri: Japon Bahçesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor
Son Dakika Kültür Sanat Japon Bahçesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor

Japon Bahçesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor

7 saat önce

Japonya'nın sınırları dışındaki en büyük bahçesi olan Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Japon Bahçesi, sonbaharda ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Japonya'nın sınırları dışındaki en büyük bahçesi olan Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Japon Bahçesi, sonbaharda ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Altes Prensi Takahito Mikasa'nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı oluşturulması amacıyla yaptırılan bahçedeki bitkiler, sonbaharın farklı renklerine büründü.

Sonbaharın gelişiyle yemyeşil tabiatın sarı ve turuncuya dönüştüğü Japon Bahçesi'nde, bazı ağaçlar yeşil yapraklarını korurken bazıları ise sarı, turuncu ve mor yapraklarıyla eşsiz bir manzara oluşturuyor. Ağaçlardan dökülen yapraklar da bahçeye ayrı bir güzellik katıyor.

Japonlar başta olmak üzere bu yıl yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bahçe, çevre il ve ilçelerde dünya evine girecek çiftler için de düğün fotoğrafı çektirme mekanı olarak tercih ediliyor.

Sumeru Dağı'nın minyatürünün bulunduğu bahçede, mini bir çağlayan ile çok sayıda bodur bitki, ağaç ve gölet yer alıyor.

Avrupa Center Mimarlık ve Kentsel Tasarım Sanat Çalışmaları ile Chicago Kütüphanesi tarafından "En İyi Yeşil Tasarım" ödülü alan Japon Bahçesi, Japonya sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçelerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Japon Bahçesi'ni ziyarete gelenler, aynı yerleşke içindeki Kaman Arkeoloji Müzesini de gezerek, Kırşehir'in yaklaşık 5 bin yıllık tarihi hakkında bilgi sahibi oluyor.

Bahçesiyi görmek için Ankara'dan gelen Taha Lengerli, internetten gördüğü bahçenin sonbahardaki renk farklı renkleriyle izlemek istediğini söyledi. Güzel bir manzara ile karşılaşmaktan mutlu olduğunu ifade eden Lengerli, "Sonbaharla burada ağaçların, doğanın görüntüsü muazzam derecede güzel. Kaman genelde kurak bir yer ama burada kendinizi huzurlu hissedebiliyorsunuz. Bu güzel yeri yapanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Kayserili olan ve Kırşehir'de eğitim gören üniversite öğrencisi Eren Koçak da Japon Bahçesi'ni çok beğendiğini belirterek, herkese tavsiye ettiğini dile getirdi.

Japon Bahçesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor

Kırşehir, Japonya, Kaman, Japon, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alibaba, Bekarlar Günü'nde 12 saatte 24 milyar dolarlık satış yaptı
Edirne sınır kapısında ortada kalan terörist gazetecilerden yardım istedi Kapalı kasa kamyondan 82 kaçak göçmen çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 18:40:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Japon Bahçesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]